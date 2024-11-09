Росія жорстоко вдарили по Куп'янську: двоє людей померли жахливою смертю

Росія в черговий раз обстріляла Куп'янськ. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна – дістала поранення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Окупанти могли вдарити по місту КАБ-1500.

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Що відомо про удар по Куп'янську

Близько 11:00 9 листопада російські військові завдали чергового авіаційного удару по Куп'янську.

Внаслідок удару було пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення. Також зруйновано 15 гаражів. 61-річний чоловік отримав поранення.

Наслідки атаки на Куп'янськ / Фото Харківської обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту КАБ-1500. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.