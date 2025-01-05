У Льгові ліквідували підполковників псковського ВДВ

Українські сили ліквідували російських підполковників 76-ї псковської дивізії ВДВ Росії Валерія Терещенка та Павла Малєцького під час ракетного удару по Льгову у Курській області.

Нагадаємо, що удару завдали 30 грудня 2024 року, загинули й інші російські військовослужбовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

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Що відомо про ліквідованих росіян

Згідно з оприлюдненою інформацією. ліквідований Валерій Терещенко був підполковником 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії, окремі підрозділи якої були розміщені на Курському напрямку. Під час удару він перебував у місті Льгов.

Ймовірно, саме там був розташований їхній пункт постійної дислокації та управління, звідки здійснювалася організація та координація дій. Попередньо, він брав безпосередню участь у війні проти України з жовтня 2022 року.

Також під час ракетного удару по пункту постійної дислокації у Льгові також був ліквідований підполковник Павло Малєцький. Зазначається, що він був командиром 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.

Таким чином під час ракетного удару по пункту управління 30 грудня 2024 року загинули 8 російських військових загалом, зокрема два підполковники. Радше за все, ще 22 росіянина отримали поранення внаслідок удару по пункту управління.

Нагадаємо, у Льгові у Курській області Росії ввечері 30 грудня пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт по місцю скупчення російських військових, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко.