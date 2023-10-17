Удар по лікарні у Секторі Гази: масові протести та гучні заяви – як реагували на подію у світі
У Секторі Гази по лікарні Аль-Ахлі був завданий ракетний удар, внаслідок чого загинули та отримали поранення більше сотні людей. ХАМАС звинуватило у цій атаці Армію оборони Ізраїлю.
У ЦАХАЛ пообіцяли перевірити інформацію щодо можливого обстрілу лікарні, однак зазначили, що це могла бути й похибка ХАМАС. Водночас серед палестинців уже почалися заворушення та акції протесту. Якою була реакція на обстріл лікарні у Секторі Гази – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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В Йорданії, Палестині, Іраку й Туреччині спалахнули протести
Після обстрілу лікарні у Секторі Гази жителі сусідньої до Ізраїлю Йорданії вийшли на акції протесту. Зокрема, вони влаштували мітинг біля ізраїльського посольства.
В Йорданії жителі влаштували мітинг біля посольства Ізраїлю: дивіться відео
Йорданці спробували підпалити будівлю, де працювали ізраїльські дипломати. Крім того, повстанці скандували "Аллах Акбар" і вже втрапили у сутички з правоохоронцями.
Мітингувальники в Йорданії вже втрапили у сутичку з поліцією: дивіться відео
Протести також спалахнули й на Західному березі річки Йордан у палестинській столиці Рамаллі. Там палестинці вийшли на акцію протесту проти чинного глави невизнаної держави Махмуда Аббаса.
У Рамаллі почалися протести проти палестинського президента: дивіться відео
Зокрема, палестинці вимагали Аббаса лишити свій пост президента після того, як лікарню у Секторі Гази обстріляли. Протестувальники також скандували "геть президента!".
Крім того, акції протесту біля ізраїльського посольства також спалахнули й у Туреччині, у столиці – Анкарі. Там мітингарі вийшли з турецькими й палестинськими прапорами й також кричали "Аллах Акбар".
У Анкарі люди також вийшли на протести: дивіться відео
На протести також вийшли люди й в Іраку. Там також відбулися сутички з поліцейськими, мітингувальники розмахували палестинським прапором і скандували гучні гасла.
В Іраку люди вийшли на протест після обстрілу лікарні у Секторі Гази: дивіться відео
Протести в Іраку на підтримку палестинців: дивіться відео
Аббас відмовився зустрічатися з Байденом, а Шольц не вилетів з Ізраїлю
Лідер Палестини Махмуд Аббас відмовився від участі у зустрічі з президентом США Джо Байденом, королем Йорданії Абдаллою Другим та президентом Єгипту Абдель-Фаттахом Ас-Сісі, яка мала відбутися 18 жовтня. Він сказав, що будь-який саміт без зупинення війни в Секторі Гази марний.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приїздив в Ізраїль з офіційним візитом втрапив у неприємну ситуацію. Так, німецька газета Bild повідомила, що він вже збирався вилетіти з Ізраїлю, але йому і супутнім особам довелося залишити урядовий літак після ракетного обстрілу аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.
Шольц мусив лишити літак через тривогу в Тель-Авіві / Відео акаунту @sara__si у соцмережі Х
Зокрема, канцлер та всі пасажири вже сиділи в літаку, коли спрацювала тривога. Всім їм було запропоновано негайно вийти з літака та лягти на підлогу. Журналісти розповіли, що канцлер побіг до сусіднього контейнера, а звідти до притулку.
ЦАХАЛ звинуватив в обстрілі лікарні "Ісламський джихад"
У Армії оборони Ізраїлю наголосили, що аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в Секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару.
Крім того, вони зазначили, що розвіддані з багатьох джерел, які вони мають на руках, вказують на те, що саме "Ісламський джихад" відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі.
Тим часом у світі вже реагують на злочинний обстріл лікарні у Секторі Гази.
Зокрема, світова спільнота висловилася щодо атаки так:
- Єгипет "найбільш рішучим способом" осудив авіаудар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за попередніми оцінками, загинули сотні людей. Засудили атаку й в Йорданії.
- Прем'єр-міністр Канади Джастин Трюдо назвав цей авіаудар "жахливим і абсолютно неприйнятним".
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав зупинити "безпрецедентну жорстокість у Газі".
- Голова міжнародної благодійної організації MedGlobal Захер Сахлул назвав цю атаку "найгіршим нападом на медичний заклад у 21 столітті", воєнним злочином, а також порушенням принципу нейтральності медичних закладів та Женевської конвенції.
- Голова Євроради Шарль Мішель у зв'язку з ударом по лікарні засудив блокаду Гази, яку запровадив Ізраїль. Він наголосив, що це не відповідає міжнародному праву.
У Секторі Гази обстріляли лікарню
- У Секторі Гази 17 жовтня був завданий удар по лікарні Аль-Ахлі. Внаслідок цього загинули кілька сотень людей, а багато ще досі перебуває під уламками будівлі.
- ХАМАС звинуватив у цій атаці ЦАХАЛ. Водночас в ізраїльській армії наголосили, що проведуть розслідування щодо цієї атаки.
- Наразі точна кількість жертв та постраждалих уточнюється. За даними деяких арабських ЗМІ, кількість загиблих могла перевищити 500 осіб.