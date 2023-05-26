Патрульні показали перші кадри після удару по поліклініці у Дніпрі

Окупанти вдарили по поліклініці у Дніпрі 26 травня. Правоохоронці показали, як рятували людей після атаки.

Зранку люди прийшли до лікарні отримати медичну допомогу. Проте російська ракета зруйнувала не лише будівлю, але й забрала життя цивільних.

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Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав відео перших хвилин та жахливих наслідків від чергового ракетного удару нелюдів.

Наразі на місці працюють всі служби. Вони рятують, допомагають, евакуюють та розбирають завали. Інформацію щодо кількості загиблих і постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюють.

Перші хвилини після атаки по Дніпру: відео

Що відомо про атаку