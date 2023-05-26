Поранений чоловік увесь у крові: з'явилось відео із лікарні Дніпра, в яку поцілили окупанти

Російські окупанти цинічно вгатили по поліклініці в Дніпрі. Внаслідок удару багато людей отримали поранення, уже відомо про загиблого. Перші відео з місця подій викликають жах – поранені люди не здатні самі покинути будівлю, яку завалило уламками.

Уже відомо про щонайменше 16 поранених внаслідок удару. Президент Володимир Зеленський повідомив про першу жертву атаки в Дніпрі.

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На поширених кадрах з Дніпра видно, що будівля зазнала значних ушкоджень. Відтак люди, які перебували в поліклініці на момент вибуху отримали численні поранення різного ступеня важкості.

В багатьох закровлені обличчя, вони не здатні пересуватись самостійно.

Увага! Відео містять жорстокі кадри.

На місці продовжують працювати рятувальники. Внаслідок прильоту дві будівлі зайнялися, пожежники намагаються загасити пожежу.



В Дніпрі внаслідок удару сталась пожежа / Фото ДСНС



Ліквідація наслідків прильоту триває / Фото ДСНС

Що відомо про стан потерпілих

Серед потерпілих є діти – двоє хлопчиків 3 та 6 років. Вони госпіталізовані. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості. Крім них, до лікарень потрапили 11 дорослих, двоє з яких у важкому стані.

У Дніпрі триває ліквідація наслідків після прильоту: відео

Додамо, що окупанти атакували Дніпро також і вночі. Загорілося приватне домоволодіння – пошкоджено два будинки та автомобіль. Також вогонь охопив два приватні підприємства. Унаслідок атаки постраждав працівник заправки.