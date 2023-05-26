Поранений чоловік увесь у крові: з'явилось відео із лікарні Дніпра, в яку поцілили окупанти
Російські окупанти цинічно вгатили по поліклініці в Дніпрі. Внаслідок удару багато людей отримали поранення, уже відомо про загиблого. Перші відео з місця подій викликають жах – поранені люди не здатні самі покинути будівлю, яку завалило уламками.
Уже відомо про щонайменше 16 поранених внаслідок удару. Президент Володимир Зеленський повідомив про першу жертву атаки в Дніпрі.
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На поширених кадрах з Дніпра видно, що будівля зазнала значних ушкоджень. Відтак люди, які перебували в поліклініці на момент вибуху отримали численні поранення різного ступеня важкості.
В багатьох закровлені обличчя, вони не здатні пересуватись самостійно.
Увага! Відео містять жорстокі кадри.
На місці продовжують працювати рятувальники. Внаслідок прильоту дві будівлі зайнялися, пожежники намагаються загасити пожежу.
В Дніпрі внаслідок удару сталась пожежа / Фото ДСНС
Ліквідація наслідків прильоту триває / Фото ДСНС
Що відомо про стан потерпілих
Серед потерпілих є діти – двоє хлопчиків 3 та 6 років. Вони госпіталізовані. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості. Крім них, до лікарень потрапили 11 дорослих, двоє з яких у важкому стані.
У Дніпрі триває ліквідація наслідків після прильоту: відео
Додамо, що окупанти атакували Дніпро також і вночі. Загорілося приватне домоволодіння – пошкоджено два будинки та автомобіль. Також вогонь охопив два приватні підприємства. Унаслідок атаки постраждав працівник заправки.