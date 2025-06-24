Після удару по Білгород-Дністровському школяр героїчно врятував свого друга

У Білгород-Дністровському школяр врятував свого друа після російського обстрілу. Хлопчина не злякався небезпеки та доклав зусиль, аби дістати іншого постраждалого з-під завалів ліцею.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Сміливий вчинок 16-річного Марка з Білгород-Дністровського

В Одеській обласній військовій адміністрації розповіли про героїзм 16-річного школяра Марка, який після обстрілу місцевого ліцею кинувся рятувати свого друга Максима. Завдяки цьому хлопчик вижив. Марк буквально витягнув Максима з-під завалів.

Хлопець не розгубився, не злякався – просто діяв. Подякував Маркові за його сміливість. Це справжній герой – тихий, юний, але незламний,

– повідомив Олег Кіпер.

Наразі хлопці разом з директоркою ліцею Іриною перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу. В ОВА повідомили, що їхній стан – стабільний. Також відомо, що троє людей – працівники ліцею – загинули внаслідок обстрілу.

Олег Кіпер відвідав постраждалих та місце обстрілу в Білгород-Дністровському / Фото Одеської ОВА

До того, як російська агресія зруйнувала ліцей, в ньому навчалися понад 1000 дітей. Олег Кіпер обговорив з керівницею закладу освіти його подальшу долю. Було вирішено, що освіта не повинна зупинятися, тож навчання цих учнів з 1 вересня відбуватиметься у трьох інших школах.

Експертиза, яку проведуть після розбору завалів, має встановити, чи можливо відновити будівлю ліцею, чи ж на цьому місці доведеться будувати нову школу.