Підстанція повністю знищена: Козицький розповів про наслідки ранкового удару по Львову

У Львові внаслідок ракетного обстрілу 15 лютого повністю знищено електропідстанцію. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, унаслідок влучання по об'єкту енергетики виникла пожежа.

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"Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів", – зазначив Козицький.

В ОВА уточнили, що пожежу гасили впродовж двох годин 29 вогнеборців, було залучено 6 одиниць техніки. Водночас підстанцію унаслідок влучання – знищено.

Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів,

– додав Козицький.

За даними ОВА, станом на зараз інформації про загиблих та потерпілих на цьому об'єкті немає.



У Львові ліквідовують наслідки обстрілу росіян / Фото ОВА

Ще одна ракета влучила у двір житлових будинків

Максим Козицький уточнив, що ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками.

"Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на п'яти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч", – повідомив керівник ОВА.

За його словами, по допомогу до медиків звернулися троє людей – мешканців цих будинків.



Попередньо вибуховою хвилею вибило близько 400 вікон / Фото ОВА

Козицький також розповів про результативність роботи ППО під час атаки. Він зазначив, що у зону відповідальності ПвК "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. З них 8 – воїни протиповітряної оборони збили.

Наслідки атаки на Львів 15 лютого / Фото ОВА

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