Матінка Божа вціліла: у мережі показали зруйнований російським ударом будинок у Львові

Російська армія 4 вересня обстріляла Львів, внаслідок чого у місті були руйнування, а також постраждали й загинули люди. В одному з будинків, куди влучила Росія, вціліла статуя Божої Матері.

Внаслідок російського удару по Львову загалом загинуло 7 людей. Загалом у місті також постраждали 53 особи.

До теми "Цілі досягнуті": у міноборони Росії цинічно відзвітували про терористичний удар по Львову

Статуя Божої Матері витримала російський удар на Львів

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич поширив у своєму телеграм-каналі фото зруйнованого будинку на вулиці Братів Міхновських. На кадрах можна побачити, що внаслідок ворожого удару у будівлі вибило шибки, а також зруйнувало стіни.



Зруйнований будинок у Львові після російського удару / Фото з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича

Водночас на іншому фото можна побачити, що статуя Божої Матері, яка була розташована на будинку, витримала російський обстріл та лишилася неушкодженою. В такі моменти дійсно починаєш вірити в диво та якісь знаки з неба.



Статуя Божої Матері витримала російський обстріл у Львові / Фото з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича

Загалом російська армія вкотре показує, що абсолютно нехтує міжнародним правом та б'є по цивільних будівлях. Через ворожий обстріл постраждали лише будинки, де жили прості люди, а також історичний центр Львова.

Наслідки ворожого удару по Львову / Фото ДСНС та з телеграм-каналу Андрія Садового

До слова, через російський обстріл у Львові 5 вересня оголосили Днем жалоби у пам’ять про загиблих людей. Андрій Садовий також назвав імена та прізвища тих жертв, яких убила російська армія ракетами.