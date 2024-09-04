Пошкоджено колії, був зупинений рух потягів: у Львові через удар постраждала робота вокзалу

Через російський удар по Львову 4 вересня також була призупинена робота залізничної інфраструктури. Через це виникла затримка у рухах поїздів.

Про це в етері телемаратону розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він також наголосив, що були пошкодження і на самій залізниці міста, передає 24 Канал.

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Що було з роботою залізниці у Львові через удар

Козицький, говорячи про роботу залізничного вокзалу у Львові після удару сказав, що, станом на ранок 4 вересня, було пошкоджено 13 колій.

Був зупинений тимчасово рух вантажних потягів, і була затримка руху пасажирських потягів більш ніж на одну годину,

– сказав глава Львівської ОВА.

На цей час, за словами посадовця, повністю відновлено сполучення залізничного транспорту. Тому залізничні потяги відправляються вчасно з вокзалу.

До слова, Максим Козицький також розповідав, що внаслідок ворожого удару було пошкоджено 17 пам'яток архітектури місцевого значення у Львові, які розташовані в ареалі ЮНЕСКО.

Також, за словами глави Львівської ОВА, у місті загалом пошкоджено 150 будинків. У 250 – вибиті шибки.