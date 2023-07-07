Вікна повилітали в оселях не лише в районі удару, – Садовий підсумував наслідки атаки на Львів

Росія вдарила по житловому багатоквартирному будинку у Львові, через що загинули люди і є постраждалі. Разом з тим згодом стало відомо, що масштаби пошкодження цивільної інфраструктури надзвичайно великі.

У четвер, 6 липня, ворог обстріляв Львів. За словами мера Андрія Садового наступного дня, – це була одна з найбільших атак на місто від початку повномасштабного вторгнення, адже повилітали вікна в оселях у різних районах обласного центру. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Скільки осель знищили росіяни

Як зазначив очільник міста Лева, лише о 10:00, 7 липня було закінчено операцію з порятунку людей. Рятувальники знайшли тіла всіх 10 загиблих, які там були. Водночас завдання зараз – допомогти людям, які вцілили.

Знищено повністю 60 помешкань. Це одна з наймасштабніших атак на Львів за час війни. Близько 35 будинків було уражено, повилітали вікна, двері... І це не тільки в ареалі того будинку, де це сталося, але й в інших частинах Львова. Це був дуже серйозний удар,

– сказав Садовий.

Окрім того, він констатував, що людям, які цього потребують, дали тимчасове помешкання для проживання.

"Важливо максимально оперативно перейти до відновлювальних робіт, адже це пам'ятка архітектури місцевого значення. ЮНЕСКО мало б на це звернути особливу увагу", – додав мер.

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Більше про цю атаку

Варто сказати, що росіяни били по Львову крилатими ракетами типу "Калібр". Однак в житловий будинок влучив саме уламок повітряної цілі, за словами мера.

Водночас внаслідок цього обстрілу постраждала, зокрема, оселя журналістів 24 Каналу Олеся Друкача та Назарія Лазура. Хлопців врятував від смерті та поранень дверний косяк.

Окрім того, як зазначив голова ОВА Максим Козицький, через цей удар по Львову постраждав дитячий будинок. Фактично вихователі змушені були на руках виносити дітей у безпечне місце.

Садовий запевнив, що для людей, які перебувають у лікарнях, загрози життю немає. Однак ситуація складна – психологи продовжують допомагати дітям, літнім людям та іншим категоріям, що не можуть оговтатись від пережитого.