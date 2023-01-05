Окупантів, що вижили в Макіївці, знову відправлять на фронт: ті залишилися в трусах і без зброї

Російських окупантів, які вижили після ракетного удару по Макіївці, знову відправлять на передову. Але в них немає озброєння.

Про це повідомив так званий глава "ДНР" Денис Пушилін, інформує 24 Канал. За його словами, загарбників відправлять на фронт після "укомплектування".

Зверніть увагу Удар по окупантах у Макіївці: військовий ЗСУ висміяв "відмазку" міноборони Росії з телефонами

Окупантів, що вижили в Макіївці, знову відправлять на фронт

Пушилін зустрівся з військовими, які вижили після удару по Макіївці 31 грудня. Він заявив, що нібито "треба помститися за кожного загиблого".

Водночас у соцмережах уряду Самарської області почали вимагати, щоб повернули додому мобілізованих окупантів, які були в Макіївці.

Російська влада замовчує офіційні дані

Деякі росіянки пишуть, що досі не можуть знайти своїх близьких і дізнатися про їхню долю, оскільки офіційні дані замовчуються

"Нам важливо знати, що людина жива і здорова! Чому немає списків живих, щоби матері, дружини не сходили з розуму від переживань? Немає списків зниклих безвісти! Ми щодня дзвонимо до міністерства оборони і нічого дізнатися не можемо", – кажуть росіянки.

Жінки поцікавились у губернатора Самарської області, чи допомагає він "хлопцям, які залишилися в трусах" і як влада планує вивозити тіла загиблих.

Деякі скаржаться, що окупантів, що залишилися в живих, зараз намагаються вивезти на передову.

"Я дружина одного з хлопців, що вижили, 44 полк. Вони залишилися без усього, все згоріло! Їх зараз хочуть вивезти на передову без екіпірування та зброї!" – написала одна з росіянок.

ЗСУ вдарили по окупантах у Макіївці: що відомо