12 КамАЗів і 610 загиблих: окупанти самі підтверджують шалені втрати мобілізованих в Макіївці

Поки російська влада цинічно бреше про справжню кількість загиблих внаслідок ракетного удару по мобілізованих у Макіївці, з'являється все більше доказів, що вказують на правду.

Українським розвідникам вдалося перехопити телефонну розмову, попередньо, дружини російського військового. Вона і розповіла своєму чоловіку, що воює в Україні, про справжні жертви удару по Макіївці.

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За словами співрозмовниці, чоловік її подруги – Сергій – особисто вивозив тіла вбитих мобілізованих з Макіївки. Загалом їх було 610. Аби їх вивезти, знадобилося 12 КамАЗів. Окупант каже, що ще раніше знав, що влада приховує реальні втрати. Його дружина дивується, мовляв, чому влада не говорить правду.

Та тому щоб бунт не підняли,

– пояснив окупант.

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Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах в Макіївці

У ніч на 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по ПТУ №19, що у тимчасово окупованій Макіївці. Внаслідок удару понад 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів.

Натомість у Кремлі цинічно підтвердили загибель тільки 89 військових.

Згодом, лише за декілька днів після блискучої атаки Збройних Сил на Макіївку та загибелі сотні ворожих військових кремлівське командування повідомило, що обстріляло будівлі гуртожитків у Краматорську, у яких було близько 600 наших захисників. Згодом іноземні журналісти, Генштаб ЗСУ та інші авторитетні джерела спростували цю інформацію.