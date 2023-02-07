Удар по окупантах в Макіївці: у ГУР пояснили, про які проблеми росіян він свідчить
Джерело:ГУР МО України
Ракетний удар по Макіївці спричинив масову загибель мобілізованих російських солдатів. Тоді, за даними Генштабу ЗСУ, загинули 600 росіян.
Своєю чергою, в ГУР пояснили, що такі дії – це частина контрнаступу ЗСУ, який розпочався ще у серпні. Цікаво, що міноборони Росії озвучило цифру загиблих всього у 89 солдатів.
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Про які проблеми окупантів свідчить цей удар
За інформацією ГУР, резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є свідченням безпорадності військового командування Росії. Ба більше, ця подія посилила психологічний тиск на російське суспільство та на росіян, які вагаються щодо участі у війні.
Відтак, усвідомлюючи рівень проблеми від завданого удару, в Росії засекретили дані про загибель мобілізованих в Макіївці.
Що треба знати про удар по Макіївці
- Удар по ПТУ-19 стався у ніч проти 1 січня. За різними даними, загинути могло 400 окупантів, а поранень зазнати – 300. У Росії ж заявили про 89 "двохсотих".
- Як зазначили після інциденту в ISW, причиною цього могли стати необдумані дії командування. Адже загнати в одне приміщення таку кількість бійців, ще й у Новорічну ніч, – нерозсудливо.
- Ясна річ, що дуже швидко знайшли "цапів-відбувайлів". Винними назвали заступника начальника РВВС Макіївки, а також 7 "народних міліціонерів".
- Зауважимо, що ЗМІ вже встановили імена понад 90 ліквідованих у Макіївці окупантів. І це лише встановлені. Реальні втрати у рази більші.
Свіжі втрати окупантів станом на 7 лютого
Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Лише за добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.
Втрати окупантів у техніці:
- танків – 3 245;
- бойових броньованих машин – 6 443;
- артилерійських систем – 2 232;
- РСЗВ – 461;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
- спеціальної техніки – 208.