Удар по окупантах в Макіївці: у ГУР пояснили, про які проблеми росіян він свідчить

7 лютого 2023, 15:14
Читать новость на русском

Джерело:

ГУР МО України

Ракетний удар по Макіївці спричинив масову загибель мобілізованих російських солдатів. Тоді, за даними Генштабу ЗСУ, загинули 600 росіян.

Своєю чергою, в ГУР пояснили, що такі дії – це частина контрнаступу ЗСУ, який розпочався ще у серпні. Цікаво, що міноборони Росії озвучило цифру загиблих всього у 89 солдатів.

Варте уваги Не Макіївкою єдиною: у Новій Каховці загинули кілька десятків мобілізованих росіян

Про які проблеми окупантів свідчить цей удар

За інформацією ГУР, резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є свідченням безпорадності військового командування Росії. Ба більше, ця подія посилила психологічний тиск на російське суспільство та на росіян, які вагаються щодо участі у війні.

Відтак, усвідомлюючи рівень проблеми від завданого удару, в Росії засекретили дані про загибель мобілізованих в Макіївці.

Що треба знати про удар по Макіївці

  • Удар по ПТУ-19 стався у ніч проти 1 січня. За різними даними, загинути могло 400 окупантів, а поранень зазнати – 300. У Росії ж заявили про 89 "двохсотих".
  • Як зазначили після інциденту в ISW, причиною цього могли стати необдумані дії командування. Адже загнати в одне приміщення таку кількість бійців, ще й у Новорічну ніч, – нерозсудливо.
  • Ясна річ, що дуже швидко знайшли "цапів-відбувайлів". Винними назвали заступника начальника РВВС Макіївки, а також 7 "народних міліціонерів".
  • Зауважимо, що ЗМІ вже встановили імена понад 90 ліквідованих у Макіївці окупантів. І це лише встановлені. Реальні втрати у рази більші.

Свіжі втрати окупантів станом на 7 лютого

Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Лише за добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Втрати окупантів у техніці:

  • танків – 3 245;
  • бойових броньованих машин – 6 443;
  • артилерійських систем – 2 232;
  • РСЗВ – 461;
  • засобів ППО – 227;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
  • спеціальної техніки – 208.
Автор: Анна Романюк