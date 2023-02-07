Удар по окупантах в Макіївці: у ГУР пояснили, про які проблеми росіян він свідчить

Ракетний удар по Макіївці спричинив масову загибель мобілізованих російських солдатів. Тоді, за даними Генштабу ЗСУ, загинули 600 росіян.

Своєю чергою, в ГУР пояснили, що такі дії – це частина контрнаступу ЗСУ, який розпочався ще у серпні. Цікаво, що міноборони Росії озвучило цифру загиблих всього у 89 солдатів.

Варте уваги Не Макіївкою єдиною: у Новій Каховці загинули кілька десятків мобілізованих росіян

Про які проблеми окупантів свідчить цей удар

За інформацією ГУР, резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є свідченням безпорадності військового командування Росії. Ба більше, ця подія посилила психологічний тиск на російське суспільство та на росіян, які вагаються щодо участі у війні.

Відтак, усвідомлюючи рівень проблеми від завданого удару, в Росії засекретили дані про загибель мобілізованих в Макіївці.

Що треба знати про удар по Макіївці

Удар по ПТУ-19 стався у ніч проти 1 січня. За різними даними, загинути могло 400 окупантів, а поранень зазнати – 300. У Росії ж заявили про 89 "двохсотих".

Як зазначили після інциденту в ISW, причиною цього могли стати необдумані дії командування. Адже загнати в одне приміщення таку кількість бійців, ще й у Новорічну ніч, – нерозсудливо.

Ясна річ, що дуже швидко знайшли "цапів-відбувайлів". Винними назвали заступника начальника РВВС Макіївки, а також 7 "народних міліціонерів".

Зауважимо, що ЗМІ вже встановили імена понад 90 ліквідованих у Макіївці окупантів. І це лише встановлені. Реальні втрати у рази більші.

Свіжі втрати окупантів станом на 7 лютого

Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Лише за добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Втрати окупантів у техніці: