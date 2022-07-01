Знайшли ще одного загиблого в багатоповерхівці Миколаєва, по якій вдарили окупанти

Під завалами багатоповерхівки, в яку 29 червня влучила російська ракета, знайшли тіло ще однієї людини. Тому станом на початок доби 1 липня вже відомо про вісьмох загиблих.

Ще 6 осіб зазнали поранень внаслідок цієї атаки. Про виявлення загиблого ввечері повідомили журналістам у ДСНС.

Напередодні Витягли тіло 21-річної дівчини: зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаєву

Де виявили тіло загиблого

Це був чоловік, який загинув на сходовій клітці. Поки у службі порятунку не повідомляли жодних інших деталей. Рятувально-пошукові роботи тривають, тому кількість загиблих може зрости.

Також 30 червня повідомили, що дістали з-під завалів тіло 21-річної дівчини. На місці події продовжують працювати психологи ДСНС, які допомагають мешканцям зруйнованого дому впоратися з цією бідою.

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Після 7 години ранку росіяни випустили по місту 10 ракет. Одна з них була націлена в дах житлового будинку. Удар був настільки сильним, що вибух зруйнував квартири на кількох поверхах.

Спершу повідомили про двох загиблих та трьох постраждалих. Однак вже протягом кількох годин їх почало ставати більше. Серед загиблих була 6-річна дівчинка, яка в момент влучання ракети була у своєму ліжечку. Ще кілька неповнолітніх зазнали поранень. Більше про цю жахливу атаку – за посиланням.

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