Так не роблять ті, хто готується до перемовин, – Зеленський про удари по Миколаєву та ЧАЕС

Володимр Зеленський прокоментував цинічні російські удари по Миколаєву та ЧАЕС. За словами президента України, так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави у його телеграм-каналі. Зазначається, що Україна й надалі працюватиме разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів.

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Зеленський висловився про нещодавні ворожі удари

Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару російського "Шахеда" по критичній інфраструктурі у Миколаєві понад сто тисяч жителів залишились без опалення. Наразі ремонтні бригади активно працюють, щоб повернути місту теплопостачання.

За словами президента, звичайне українське місто та звичайна цивільна інфраструктура не мають жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті. Все це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти українців та проти життя в Україні.

І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин,

– наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що зараз необхідно дотискати Росію до миру та не дозволити країні-агресорці затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною.

Президент України також згадав нещодавній удар "Шахеда" по укриттю на Чорнобильській АЕС. За його словами, ця та усі інші подібні російські атаки мають призводити до сильної реакції, сильної взаємодії усіх партнерів та до спільної роботи заради примусу Росії до миру.

Нагадаємо, удар російського безпілотника по укриттю ЧАЕС 14 лютого не спричинив викидів радіоактивних речовин. Однак ситуація може змінитися, якщо ворог здійснить повторні атаки.