Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що, на його думку, в диктатора Путіна точно "підгоріло" через удари по Москві. Хоч зрозуміло, що йому не завжди доносять про реальний стан справ на фронті та в тилу.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали та як вона вже тероризує Росію

Про що свідчать українські удари по Москві?

За словами Братчука, варто звернути увагу на кілька моментів. Насамперед українські безпілотники вже регулярно атакують і нафтогазові, і військові об'єкти на території Росії. Це відбувається фактично кожного дня.

Також українські дрони вже здатні атакувати об'єкти на території Москви. При цьому російська столиця має одну з найщільніших систем ППО по всій Росії. Але безпілотники все одно прориваються крізь неї.

І москвичі, і санктпетербуржці мають зрозуміти, що війна не десь далеко. Вона також б'є і по їхніх комфортних умовах проживання. Сподіваюся, що таких ударів буде більше,

– підкреслив Братчук.

Українські безпілотники атакували Москву: дивіться відео

Додамо, вже відомо, що Московський НПЗ призупинив роботу після удару українських безпілотників. Вони влучили по установці, яка здійснює первинну переробку нафти. Відомо, що цей нафтопереробний завод є одним з ключових із забезпеченням паливом столиці Росії.