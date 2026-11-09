"Виграє час для ЗСУ": аналітик вказав на наслідки удару по мосту в Ростовській області

Удар дронів по мосту через річку Міус у Ростовській області 8 листопада заблокував рух трасою Р-280. Військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив, що ця атака виграє важливий час для Сил оборони на Півдні.

В ефірі 24 Каналу військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що переправа є ключовою артерією для зв'язку території Росії з тимчасово окупованими землями.

Як пошкодження мосту вплине на логістику ворога

За його словами, обмеження пересування трасою безпосередньо впливає на спроможність росіян підтримувати наступальні сили на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках у Запорізькій області.

Експерт наголосив, що ураження споруди є частиною системної стратегії з перешкоджання логістиці окупаційних військ на півдні України та в Криму. Розширення дальності ударів безпосередньо в Ростовській області стало логічним результатом розвитку українських безпілотників середньої дальності.

Атака на такі об'єкти змушує ворога витрачати час на ремонт або шукати рішення з понтонними переправами. Але саме час є критично важливим, коли потрібно призупинити пересування резервів чи озброєння ворога,

– зазначив аналітик.

Олександр Мусієнко про ураження мосту в Ростовській області: відео

Він також додав, що будь-які перебої в постачанні противника автоматично створюють нові тактичні можливості для українських оборонців.

Поки у ворога виникають перебої з логістичним забезпеченням і він їде в об'їзд, Сили оборони можуть скористатися цими часовими проміжками на власну користь – перегрупувати сили або провести власні дії,

– резюмував Олександр Мусієнко.

Раніше українські військові уразили міст через річку Міус дронами FP-2. Після влучання супутникові знімки підтвердили, що рух переправою повністю зупинено.