Росіяни намагаються відрізати Корабельний район Херсона, зробити його повністю непридатним для життя. Так окупанти влучили по мосту, який сполучає цей район з містом.

Мікрорайон часто називають "Острів", бо він віддалений від материкової частини Херсона мостом. Про це розповіла 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що район вже давно є ціллю росіян.

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Росія хоче відрізати цей мікрорайон від Херсона

До повномасштабного у Корабельному районі проживало близько 20 тисяч людей. Зараз за офіційними даними, їх залишилося тільки 1800, тобто більшість все ж таки виїхала.

Мікрорайон сильно постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зараз теоретично проїзд по мосту можливий, але дуже ускладнений. Він ускладнений не тільки тим, що постраждав від вибухів, а й тим, що є абсолютно на відкритій місцевості.

Він, наче відкрита долоня, тому там постійно роями літають російські дрони. Це дуже небезпечно, логістика ускладнена, підвіз продуктів – все це дуже важко,

– розповіла Євгенія Вірлич.

Саме з мікрорайону "Острів" нещодавно пішло відділення Нової пошти через погіршення безпекової ситуації. Росіяни роблять все можливе, аби відірвати цей мікрорайон. Оскільки він розташований на річці, то для них це ласий шматок, який дозволить посилити атаки.

Також окупанти зможуть просунутися вперед, але зараз їм не дозволяють це робити українські військові. Вони міцно тримають оборону, самі місцеві про це кажуть.

Люди живуть у жахливих умовах

Після атаки на міст, росіяни посилили пропаганду у своїх телеграм-каналах. Вони просувають наративи, в яких наголошують, що нібито повернуть Херсон, мають просування. Варто розуміти, що це лише пропаганда, яка не має нічого спільного з реальністю.

Частина люди відчувають, що можуть жити навіть у цих жахливих умовах. Це страшно, але вони не розуміють, як їм виїжджати саме на довготривалу перспективу,

– зауважила Євгенія Вірлич.

Наразі евакуація відбувається за повідомленнями на "гарячу лінію" міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації. Відтак людей повідомляють, коли та де чекати на зустріч.

Люди кооперуються в чатах, між собою, повідомляють про маломобільних осіб, які також є на обліку в райрадах і в управлінні соціального захисту. Працівники роблять все можливе, щоб вмовити таких людей поїхати.

Але є проблема з тим, що всі прихистки розраховані на невеликий термін проживання – приблизно на 3 місяці. Є такі, що на 6, але вони дуже часто заповнені,

– додала журналістка з Херсона.

Тож люди шукають можливостей для того, аби знайти якесь місце для тривалого проживання. Зазвичай, мовиться про людей, які пережили окупацію, страшні обстріли, тому їм потрібен час на відновлення, на те, щоб оговтатися. Три місяці для цього недостатньо.