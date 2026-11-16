Влаштували фаєршоу нафтобазам Росії: Сили оборони розказали про наслідки атаки по ворожих цілях

Сили спеціальних операцій України уразили одразу дві нафтобази в російському місті Азов Ростовської області. Обидва об'єкти забезпечували постачання нафтопродуктів, зокрема на тимчасово окуповані території півдня України.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Спецоперацію провели підрозділи Deep Strike спільно з повстанським рухом Черная искра безпосередньо на території Росії.

Які нафтобази уразили ССО?

Одним із уражених об'єктів стала нафтобаза ТОВ "ТРАНЗИТ-ЕКСПРЕС". Це розподільчий термінал, який приймає, зберігає та відвантажує світлі й темні нафтопродукти.

Комплекс має два окремі майданчики з резервуарами та незалежною інфраструктурою. Вона дозволяє перевантажувати пальне із залізничного на автомобільний транспорт.

Також ССО уразили нафтобазу "Азовська", розташовану поблизу портової інфраструктури міста. Її резервуарний парк може вміщувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів, а потужність перевалки становить до 60 тисяч тонн пального на місяць.

Підприємство може приймати нафтопродукти залізничним, автомобільним і морським транспортом.

Яке значення мають уражені об'єкти для Росії

Обидві нафтобази відіграють важливу роль у забезпеченні постачання нафтопродуктів із території Росії на тимчасово окуповані території півдня України.

У ССО наголосили, що ураження цих об'єктів послаблює логістичні можливості противника та ускладнює забезпечення пальним російських окупаційних військ на території України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як 13 листопада українські сили атакували нафтову станцію Самара у Самарській області, яка має найбільший резервуарний парк у Європі.