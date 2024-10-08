Удар по найбільшій нафтобазі у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків

У ніч проти 7 жовтня ЗСУ атакували нафтовий морський термінал у Феодосії, внаслідок чого зайнялися резервуари з паливом. У мережі показали супутникові фото наслідків атаки.

Повідомляється, що на місці досі триває пожежа. Місцева влада зазначила, що в районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів було проведено тимчасову евакуацію.

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Ситуація на нафтобазі у Феодосії

Так, на знімках із супутника Planet Labs за 8 жовтня видно хмари диму на території нафтобази у Феодосії, місті на березі Чорного моря в окупованому Росією Криму.

У Генштабі ЗСУ визнали "успішний удар" ракетних військ і назвали цей морський нафтовий термінал "найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії Росії",

– пишуть журналісти.

На супутникових знімках, зокрема, видно, що станом на 11:44 за Київським часом масштабна пожежа на нафтобазі триває.

Ситуація на нафтобазі у Феодосії / фото "Схем"

Пожежа на нафтобазі у Феодосії триває / фото "Схем"

До слова, на території атакованої нафтобази у Феодосії в порту з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1". Проте вона не змогла відбити атаку Збройних Сил.