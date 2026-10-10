Удар по угоді Трампа та Путіна: дрони підпалили стратегічний нафтотермінал у Ростові

Кулуарні геополітичні домовленості США й Росії щодо енергетичних ринків дістали несподівану фізичну відповідь вже вночі 10 жовтня. Масштабна пожежа сталася у Ростові на нафтовому об'кті після повітряної атаки.

Про це свідчать фото та відео очевидців, опубліковані у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Повітряна атака на Ростов 10 жовтня: що відомо про наслідки?

У ніч на суботу, 10 жовтня 2026 року, моніторингові телеграм-канали, як-от Exilenova+, повідомили про успішну атаку безпілотників на нафтоналивний термінал у Росії. Під ударом опинилася філія "Ростовський" Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Численні відеозаписи місцевих мешканців зафіксували серію вибухів, яскраву заграву та масштабну пожежу з густим чорним димом, що охопила промислову зону Ростова. Варто зазначити, що цього разу ціллю став не сам НПЗ у місті Новошахтинськ, а саме його "експортні ворота", що використовуються для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Цей термінал розташований безпосередньо у межах міста Ростов на лівому березі річки Дон. Підпалений об'єкт відіграє роль стратегічного логістичного хабу, через який готова продукція заводу відвантажується на експорт. Його заявлена потужність становить 3,5 мільйона тонн нафтопродуктів на рік.

Виведення з ладу такого вузла є надзвичайно болючим для російської економіки, оскільки блокує вже готову до відправлення продукцію. А отже – ворог матиме менше грошей на ведення своєї агресивної війни проти України.

Пожежа у Ростові на нафтовому об'єкті: дивіться відео очевидців

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Вибухи у Ростові пролунали на тлі угоди США та Росії щодо дизеля

Ця подія у Ростові розгорнулася на тлі гучних політичних заяв, ставши фактично миттєвою відповіддю на так званий "дизельний кейс". Лише за кілька годин до атаки президент США Дональд Трамп заявив, що оголосив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки, а згодом Мінфін скасував частину санкційних обмежень.

Реакція офіційного Києва на такі кулуарні кроки була жорсткою. Президент України Володимир Зеленський публічно назвав дії США "непартнерськими" та "нечесними". А високопоставлене джерело в українській владі зробило категоричну заяву виданню Financial Times: "Ми спалимо їхні нафтопереробні заводи".