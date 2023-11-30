Дівчинка ходила у другий клас: сусіди розповіли про сім'ю, яка – під завалами на Донеччині

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Ворог атакував Покровський район Донецької області.

Російські окупанти вдарили по Покровську, Новогродівці та Мирнограду. У Новогродівці ворог вдарив по житловому будинку люди опинилися під завалами. На жаль, станом на 17:28 дістали тіла двох жертв. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Зверніть увагу Удар по Донеччині ракетами С-300: рятувальники дістали з-під завалів тіло другого загиблого

Окрім того, під завалами може перебувати ще ціла родина.

Що про неї відомо

Загалом російські загарбники поранили 10 людей. Зокрема, 5 дітей: 6-місячне немовля, два 13-річні хлопці та 16-річний підліток.

Чоловік працює на шахті. Дружина – в "Ощадбанку". У родині є дитина. Дівчинка Маша. Вона ходить до другого класу. Наразі триває рятувально-пошукова операція.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по українських містах та селах. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх задумів.

Загалом у ніч на 30 листопада російські окупанти випустили по Україні 20 "Шахедів" та 8 ракет. Захисники українського неба збили 14 БпЛА.