Україна уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ"
- Україна здійснила масовану атаку на порт "Новоросійськ", уразивши військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру.
- Уражено шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі "Шесхаріс".
У ніч проти 2 березня Новоросійськ опинився під масованою комбінованою атакою. По цьому російському порту били як повітряні, так і морські дрони.
Безпілотники СБУ влаштували яскраву "бавовну" на військових і нафтових об'єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України, передає 24 Канал із посиланням на джерела у спецслужбах.
Які наслідки атаки на порт у Новоросійську?
За попередніми даними, дрони СБУ уразили:
- військові кораблі,
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит",
- ЗРГК "Панцир-С2",
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс".
"Шесхаріс" – є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.
З ночі в порту палає масштабна пожежа.
Нагадаємо, що повітряну тривогу у Новоросійську оголосили ще о восьмій вечора 1 березня, а скасували після шостої ранку 2 березня. Упродовж ночі місто здригалося від вибухів. Міська влада підтвердила, що Новоросійськ атакували не лише ударні дрони, які рухалися з боку моря, але й безекіпажні катери.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- 25 лютого дрони атакували російський хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області, що виготовляв вибухівку для атак на Україну.
- Сили оборони України знищили російські гелікоптери Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області Росії за допомогою безпілотників. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що атака була виконана дальніми дронами оперативного рівня з прямим управлінням.
- Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" вразили Воткинський завод у Росії, що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети. Сили оборони також поцілили по Нафтогорському газопереробному заводу.