Які серйозні проблеми виникли в Росії через масові удари по НПЗ

Українські Сили оборони значно збільшили кількість ударів по російських НПЗ та інших важливих об'єктах нафтопереробної галузі. Росія вже відчуває негативні наслідки від цього.

Днями, зокрема, призупинив роботу один із найбільших НПЗ Росії. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом пояснив, які проблеми вже з'явились у країни-агресорки через ефективну роботу України.

Цікаво також Нафтопровід "Дружба" могли розбомбити дрони нового типу, – Forbes

Удари по російських НПЗ створюють нові й нові проблеми

У ніч на 3 лютого українські військові атакували дронами Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод в Росії. Останній є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину тощо. Внаслідок атаки цей завод зупинили.

За січень нам вдалося вразити 9 нафтопереробних заводів, які зупинялись або зазнали серйозної шкоди. Нам вдалося зменшити обсяги переробки нафти на 20% за попередній період. Це мінус надходжень до державного бюджету,

– зауважив Валерій Клочок.

Крім того, зменшуються й експортні спроможності Росії з відправлення нафти та нафтопродуктів. Зокрема, наприкінці минулого місяця експорт нафти через порт Усть-Луга зупинився.

"Це дуже примітно, бо що менше експорту – то менше доходів. Хоч загально 2024 рік для Росії з погляду доходів від нафти був більш – менш рівним. Втім є інший момент: відновлення нафтопереробних заводів, яке потребує обладнання і наземного виробництва", – наголосив Клочок.

Санкційний режим не дозволяє Росії швидко закуповувати все необхідне для відновлень наземного виробництва, що створює нові проблеми.

Дивіться також У Генштабі розповіли деталі ураження заводів у Волгограді та Астрахані та наслідки атаки

Є й інший негативний наслідок для Росії. Внаслідок збільшення атак по нафтопереробних заводах та інших важливих об'єктах, окупантам доводиться перетягувати системи ППО вглиб своєї території.

"Ще один суттєвий нюанс: Росія глобально є одним із ключових гравців на світовому ринку нафти. Тож будь-яка завдана шкода по її нафтопереробному сектору, звісно, підриває її імідж як надійного постачальника", – підсумував Клочок.