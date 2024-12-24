Блискуча робота "бавовни": з'явилися супутникові знімки ураженого НПЗ у Ростовській області

Україна успішно гатить дронами і ракетами по російських нафтопереробних заводах, які забезпечують окупаційну армію. У мережі показали наслідки нальоту БпЛА на черговий НПЗ.

У ніч проти 19 грудня дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод – найбільший на півдні Росії та єдиний в Ростовській області, передає 24 Канал.

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Мінус паливний резервуар

Нові супутникові знімки показують, що на Новошахтинському НПЗ внаслідок удару згорів щонайменше один резервуар із паливом.

Наслідки атаки дронів на НПЗ у Ростовській області: дивіться відео

Зауважимо, що цей завод використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність перероблення – 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Як повідомляє The Moscow Times, внаслідок атаки пошкоджено установку АВТ-2,5-2 потужністю 7,14 тисячі тонн на добу, яка забезпечує половину загальної продуктивності підприємства. Через це виробництво довелося екстрено зупинити. Також було уражено нафтопродуктовий резервуар і другу аналогічну установку.