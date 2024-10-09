Росіяни атакували Чорноморськ "Шахедами": є постраждалі

Третю ніч поспіль російські загарбники атакували Одеську область ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару є пошкодження та було загоряння у Чорноморську

Також, на жаль не минулося без поранених. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Які наслідки атаки по Одещині

Як розповів Кіпер, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей окупантів. Внаслідок в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки. Подальшого займання там, на щастя, не відбулося.

Однак, на жаль, поранення отримали щонайменше 5 людей, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Крім вищезгаданого також відомо, що сталося займання мансардного поверху недобудови.

Росія вдарила по Чорноморську / Фото Chornomorsk INFO та Одеської обласної прокуратури

Пожежу, площею 400 метрів квадратних, оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини,

– резюмував глава Одеської ОВА.

Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через дронову атаку Росії по Чорноморську Одеської області.

Росія атакувала Чорноморськ дронами: дивіться відео

До слова, Повітряні сили повідомили, що у ніч на 9 жовтня ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 22 ударними БпЛА. Внаслідок протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях.