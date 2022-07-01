Кулеба закликав якнайшвидше дати Україні сучасні системи ППО після нічних ударів по Одещині

Росія продовжує свій ракетний терор проти мирних українців. Ворог випускає ракети по житлових будинках, торгових центрах та інших об'єктах цивільної інфраструктури.

Останній з таких терористичних актів – ракети по базах відпочинку та житловому будинку на Одещині. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на такі дії агресора та розповів, що потрібно Україні, щоб такого більше не було.

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Терористична держава Росія продовжує свою війну проти мирного населення, наносячи вночі ракетні удари по Одеській області, вбиваючи десятки людей, у тому числі дітей,

– констатував очільник українського МЗС.

Він також закликав партнерів якомога швидше забезпечити Україну сучасними системами ППО. Кулеба просить таким чином допомогти нам врятувати життя та покласти край цій війні.

Росія 1 липня обстріляла Одещину

Ворожі ракети росіяни випустили по населеному пункту Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі. Російські окупанти поціливши у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. На 15:56 1 липня речник Одеської ОВА Сергій Братчук у ефірі національного телемарафону повідомив, що вже є 21 загибла людина. Серед них – загиблий хлопчик 12-ти років. Згодом у ДСНС підтвердили цю інформацію. Там також уточнили, що кількість постраждалих збільшилася до 39.

В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби за загиблими у Білгород-Дністровському районі. В регіоні потрібно опустити державні прапори на будівлях місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також не можна проводити гучні масові заходи в цей день.

Під час цього підлого обстрілу росіяни влучили в дитячий реабілітаційний центр на Одещині. Установа належить Молдові. Під час пандемії центр не працював, його роботу саме збирались відновити, але завадила війна. Тепер там вибитів вікна, є загиблі та поранені працівники.

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