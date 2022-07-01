Одна дитина в комі, – речниця ОК "Південь" про наслідки обстрілу Одещини

Росіяни цинічно обстріляли ракетами житловий будинок та дві бази відпочинку на Одещині. Багато людей постраждали – одна дитина перебуває в комі.

Про це 24 каналу розповіла начальниця пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, наразі рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість постраждалих може зрости. Один із під'їздів буквально склався від ракетного удару.

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Наразі відомо про 17 загиблих та 31 пораненого. Відомо, що серед постраждалих – четверо дітей та одна вагітна жінка. Деякі люди отримали складні травми. Також була інформація про 18 загиблих.

Люди міцно спали, а туди прилетіли ракети

Росіяни підступно запустили ракети о 1 ночі, коли люди вже міцно спали. До всього ще й сигнал тривоги пролунав майже одночасно з вибухами.

Розумієте, що о 1 ночі люди, скоріш за все, міцно спали. Сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучанням. Це – швидкісні ракети, і робота стратегічної авіації якраз в цьому полягає. Поки ракету зафіксують, то сигнал тривоги може пролунати одночасно з вибухом, – зазначила пані Гуменюк.

Відомо, що ворожі ракети прилетіли у дві бази відпочинку та житловий будинок у селі Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі. Пані Гуменюк наголошує – не потрібно зараз їздити відпочивати на чорноморське узбережжя. Це – наразі не курортна територія, а зона бойових дій.

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Додамо, свою стратегічну авіацію російські загарбники підняли з території тимчасово окупованого Криму. Вони запустили три ракети Х-22. Це – швидкісні та потужні снаряди, які виготовили ще в СРСР. Сергій Братчук наголошував, що бойова частина цієї ракети має близько тонни.

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