Ірландський журналіст Кейлін Робертсон у момент атаки перебував у багатоповерхівці в Одесі. Він розповів в інтерв'ю 24 Каналу, як пережив удар, чому саме тоді відчув себе найближче до смерті та що побачив, коли разом із чоловіком вибіг на вулицю.

"Це був найгучніший звук, який я коли-небудь чув"

Журналіст розповів, що прокинувся близько 4 ранку через звуки пострілів, роботи ППО та свист ракети. Коли він підійшов до вікна, побачив яскравий спалах.

Після удару вікна та двері квартири миттєво відчинилися, навколо полетіло скло, у повітрі стояв пил. Сам журналіст не постраждав – рама вікна просто вилетіла з кріплень, а скло залишилося цілим.

Це, напевно, був найгучніший звук, який я коли-небудь чув,

– згадав він.

Втім атака на цьому не закінчилася. Поруч продовжували лунати вибухи, у небі були дрони, працювала ППО, тому журналіст разом із чоловіком одразу почав спускатися сходами.

Кейлін Робертсон розповів, як врятувався від удару в Одесі: дивитись відео

"Потрібно вибиратися"

На сходах вони зустріли інших мешканців – люди вибігали з дітьми, собаками та котами. Сам журналіст був на верхньому поверсі й побоювався, що після першого удару може бути повторний.

Коли вони вийшли на вулицю, перед ними відкрилася картина з величезною діркою в будинку. Він побачив полум'я, уламки та речі мешканців, які розлетілися навколо.

Розплавлений метал ллється вниз, щось вилітає збоку будівлі, а діти, сім'ї, вони просто дивляться на цю дірку і намагаються зрозуміти, що сталося. На землі всюди лежали речі, матраци, взуття.

– розповів журналіст.

За його словами, саме тоді він особливо гостро зрозумів, що російські атаки – це не лише вибухи десь далеко. Ракета може влучити у звичайний житловий будинок, де люди сплять у власних квартирах.

Кейлін зазначив, що за чотири роки роботи в Україні неодноразово опинявся в небезпечних місцях. Він працював у Бахмуті, знімав евакуацію в Антонівці та побував у Суджі на Курщині. Однак саме удар по Одесі він назвав моментом, коли був найближче до смерті.

В Україні насправді не має значення, чи перебуваєш ти за п'ять кілометрів від росіян, чи за сто, у своїй квартирі в Одесі поруч із сім'єю та друзями. Росіяни можуть завдати удару де завгодно,

– сказав він.

Після атаки журналіст одразу почав знімати те, що відбувалося навколо. Каже, що для нього це стало способом показати людям за межами України, як насправді виглядає російський обстріл житлового району.

Нагадаємо, що під час атаки на Одещину в ніч проти 12 вересня, за даними української влади, було пошкоджено житлові будинки, а в одній із багатоповерхівок загинули двоє людей.