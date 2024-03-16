Зробимо усе, щоб Росію покарали у міжнародному суді, – Клименко на місці атаки в Одесі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко приїхав на місце терористичного удару Росії в Одесі. Він провідав постраждалих та провів робочу нараду, адже останнім часом кількість обстрілів ворога значно зросла.

16 березня під час робочої поїздки до Одеси очільник МВС Ігор Клименко разом з Головою Нацполіції Іваном Вигівським та головою ОВА Олегом Кіпером відвідали місця вчорашніх ракетних ударів Росії.

Дивіться також Кількість жертв знову зросла: все, що відомо про ворожий ракетний обстріл Одеси

Клименко розповів, куди цілив ворог

15 березня Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру Одеси, а коли до місця події прибули екстрені служби – було завдано повторного удару. Є загиблі та поранені серед цивільних, медиків, ДСНС України та правоохоронців. Наразі 21 людина загинула та понад 70 – поранені.

Клименко розповів, що росіяни цілили саме в цивільну інфраструктуру. Були атаковані СТО та будівлі громадян.

Коли туди приїхали рятувальники, ворог підступно вдарив по цій території ще однією ракетою. Тому ми маємо жертви серед працівників ДСНС, Національної поліції України та лікарів,

– сказав глава МВС.

Він додав, що ракети, ймовірно були випущені з Криму. Наразі слідчо-оперативні групи СБУ та Національної поліції України закінчують документувати цей воєнний злочин мирного населення України.

Ми зробимо усе, аби Росія понесла покарання за воєнні злочини у Міжнародному суді,

– заявив Клименко.

Міністр відвідав поранених

Під час поїздки в Одесу Ігор Клименко також відвідав поранених внаслідок ракетної атаки. Він повідомив, що наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Однак все ще лікарі борються за життя кількох пацієнтів – це люди з важкими пораненнями.

Також з громадянами працюють психологи та психіатри, щоб допомогти постраждалим пройти через цю травму.

Обстріли з боку Росії почастішали

Повідомляється, що у межах робочої поїздки Глава МВС України Ігор Клименко провів оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Нацполіції, представниками Нацгвардії та Держприкордонслужби. На ній обговорили питання збільшення кількості обстрілів. Адже лише за останню добу ворог завдав по території України понад 400 ударів.

Міністр зазначив, що динаміка обстрілів постійно збільшується. Це стосується як прикордоння України, так і Харківської, Одеської, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей.