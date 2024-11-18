Одеса під ударом "Іскандера": Росія знову атакує цивільних

Росія атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер", спричинивши численні жертви серед цивільних. Житлові будинки та важливі об’єкти інфраструктури постраждали від ворожого удару.

18 листопада Росія знов атакувала Одесу. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Що відомо про атаку росіян по Одесі 18 листопада

Російські війська попередньо завдали балістичного удару ракетою "Іскандер" по цивільних об’єктах міста. ЇЇ було використано для обстрілу житлових будинків і важливих інфраструктурних об’єктів. Це не вперше окупанти використовують такі ракети для обстрілу міста, так само часто Одесу обстрілюють і дронами "Шахед".

Зверніть увагу! Внаслідок цього обстрілу загинуло щонайменше 8 людей, серед яких є цивільні, поліцейський та працівник екстреної медичної допомоги.

Також є 18 поранених, серед яких одна дитина, четверо з яких перебувають у важкому стані.

Удар був спрямований в житлову зону та район ділової активності. Інформація про точну кількість постраждалих та ступінь пошкоджень поки що уточнюється.

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