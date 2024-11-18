На дорозі в Одесі лежать тіла з цивільними, а у Росії радіють, що влучили у готель з військовими

Вдень в Одесі лунали вибухи. Загарбники вдарили балістичними ракетами по житловому району міста, внаслідок чого загинули цивільні люди. Тим часом у країні-агресорці не приховують радість.

На моторошних кадрах з місця обстрілу Одеси, які швидко заполонили мережу, чітко видно, що загиблі люди, яких ворожі снаряди наздогнали прямо посеред вулиці, – цивільні. Втім, окупанти продовжують цинічно брехати, передає 24 Канал.

Дивіться також Не лише будинки: в Одесі під ворожий удар потрапили також університет і адмінбудівля

"Готель" з військовими

Так, прокремлівське агенство РИА Новости поспішило виправдати жорстоке вбивство одеситів. Воно не стало приховувати очевидного факту про те, що Росія справді завдала удар по Одесі. Втім, зазначило, що ураження нібито зазнав готель – гуртожиток, де мешкали українські військові.

За словами очільника ОВА Олега Кіпера, серед вбитих росіянами в Одесі – медики, поліцейські і цивільні. Поранень зазнали понад 40 людей, зокрема 4 дитини.

Пізніше у Повітряних силах уточнили деталі атаки противника. Там заявили, що ворог обстріляв Одесу "Іскандером-М", яку було збито протиповітряною обороною.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста та спричинила багато горя", – зазначили військові.