Зарево, вибух і тиша, – очевидиця обстрілу Одещини розповіла деталі про нічну атаку
Російські окупанти цинічно атакували Одещину ракетами та дронами-камікадзе. Місцева жителька поділилась емоціями від пережитого обстрілу.
Ольга детальніше розповіла про нічний ракетний удар по Одесі у "Сніданку з 1+1", інформує 24 Канал. За її словами, спочатку було зарево, вибух, а потім тиша.
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Очевидиця розповіла про нічну атаку на Одесу
Ольга зазначила, що в неї бракує слів, аби передати свої емоції. Близько 2 години ночі жінка прокинулась від тривоги і підійшла до вікна.
Було чутно вибухи. І в цей час, коли мені хотілося подивитися у вікно, я не змогла відкрити жалюзі та повернулася у ліжко. І в цей час було величезне зарево, вибух і тиша. Декілька секунд ми просто мовчки лежали, торкалися одне одного, щоб зрозуміти, чи все добре з тілами, чи ми здатні і спроможні рухатись. Коли зрозуміли, що з нами все добре, – піднялись, почали якось хаотично збиратись і вийшли,
– поділилась Ольга.
Масована атака Одещини 19 липня: все, що відомо
- Вночі терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по Півдню і дрони "Shahed-136".
- Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані.
- "Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.
- В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу.
- У небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136". Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.
- Окрім цього, також унаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.