Зарево, вибух і тиша, – очевидиця обстрілу Одещини розповіла деталі про нічну атаку

Російські окупанти цинічно атакували Одещину ракетами та дронами-камікадзе. Місцева жителька поділилась емоціями від пережитого обстрілу.

Ольга детальніше розповіла про нічний ракетний удар по Одесі у "Сніданку з 1+1", інформує 24 Канал. За її словами, спочатку було зарево, вибух, а потім тиша.

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Очевидиця розповіла про нічну атаку на Одесу

Ольга зазначила, що в неї бракує слів, аби передати свої емоції. Близько 2 години ночі жінка прокинулась від тривоги і підійшла до вікна.

Було чутно вибухи. І в цей час, коли мені хотілося подивитися у вікно, я не змогла відкрити жалюзі та повернулася у ліжко. І в цей час було величезне зарево, вибух і тиша. Декілька секунд ми просто мовчки лежали, торкалися одне одного, щоб зрозуміти, чи все добре з тілами, чи ми здатні і спроможні рухатись. Коли зрозуміли, що з нами все добре, – піднялись, почали якось хаотично збиратись і вийшли,

– поділилась Ольга.

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