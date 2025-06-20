"Перетворилось на руїни в одну мить": в Одесі російський дрон знищив будинок рятувальника

Уночі п'ятниці, 20 червня, ворог атакував ударними БпЛА Одесу, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Серед зруйнованих домівок – оселя місцевого рятувальника Олександра Ламекіна.

Усе, що він будував роками, перетворилось на руїни в одну мить. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Дрон зруйнував будинок рятувальника

Через нічну російську атаку в Одесі розпочалися масштабні пожежі – ворог спрямував на місто понад 10 ударних дронів. Один із них знищив дім місцевого рятувальника.

Скільки я ліквідовував наслідки прильотів, ніколи не міг подумати, що таке станеться в мене вдома. У цей день я мав бути на зміні, але через сімейні обставити взяв відгул… У мене була можливість приїхати на свою адресу,

– ділиться Олександр Ламекін.

Він розповів, як уже після влучання безпілотника перекрив із сусідом пошкоджену газову трубу, вимкнув електричні автомати та допомагав літній сусідці. Після приїзду колег чоловік "допомагав чим міг", зокрема розбирав завали на власному подвір'ї.

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Якось будемо жити. Головне, що ми живі зосталися… Щоб усе це закінчилося – це єдине бажання. А там далі ми вже якось розберемося,

– каже рятувальник.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки постраждали 14 людей – 11 цивільних і 3 рятувальники, на яких обвалилися конструкції згорілого 4-поверхового будинку.