В Одесі постраждали 25 пам'яток архітектури: Італія пообіцяла допомогти

В Одесі внаслідок російського терористичного удару постраждали 25 пам'яток архітектури міста. Зокрема, мовиться про будівлі XIX – XX сторіччя.

Російські окупанти атакували історичний центр Одеси. Ворог пошкодив щонайменше 44 будівлі. З них 25 – пам'ятки архітектури.

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Загарбники хочуть вбити українців та стерти наше минуле, нашу історію та спадщину світового значення.

Окупанти, прикриваючись "православ'ям", зруйнували відомий на весь світ Спасо-Преображенський кафедральний собор. Як "совєти" колись, так Росія сьогодні вкотре знищує цю будівлю,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни свідомо спрямували ракети на історичний центр

Жертвою терористичного удару стала одна людина . Окрім того, відомо про понад 20 постраждалих. Серед них – діти.

В Одеській ОВА розповіли, що російські окупанти навмисно спрямували свої ракети на історичний центр міста. Він перебуває під захистом ЮНЕСКО. Ворог пошкодив:

Будинок Чижевича

будинок Папудової

будинок Заблудовського

будинок Гагаріна

будинок Януша

будинок Жданової

будинок Рассель дель Турко

будинок Масса

особняк Манук-Бея

будинок Ковалевського

будинок Порро

будинок Машевського та інші.

Італія обіцяє допомогти

В Італії вже заявили, що шоковані новими злочинами російських агресорів. Загарбники нищать європейську культуру та її священні символи. Водночас варварство ніколи не переможе. Італія заявила про готовність долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України.