У Кривому Розі попрощалися з викладачкою ліцею, яка загинула внаслідок російської атаки на Одесу
- Під час нічної російської атаки 28 червня "Шахед" поцілив у багатоповерхівку в Одесі, там загинуло подружжя.
- Викладачку Катерину Борсинську та її чоловіка Валентина провели в останню путь у Кривому Розі 1 липня.
Уночі суботи, 28 червня, Росія атакувала "Шахедами" Одесу. Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку, де загинула сімейна пара – викладачка Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.
З ними попрощалися у Кривому Розі у вівторок, 1 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Загиблих провели в останню путь
Під час російської атаки на Одесу постраждав 21-поверховий житловий будинок. Там загинуло подружжя, яке нещодавно переїхало.
Катерина Борсинська викладала у криворізькому ліцеї №81, а також була соціальною педагогинею Михайлівського ліцею в Одесі.
Прощання з сімейною парою у Кривому Розі: дивіться фото
Нагадаємо, унаслідок нічної атаки 28 червня постраждали 14 людей, у багатьох з них діагностували травми та гостру реакцію на стрес. Серед потерпілих були діти – 3-річний, 7-річний та 14-річний хлопчики.
Окрім багатоповерхівки пошкоджено господарчі споруди на території приватного двору, адміністративну будівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю АЗС та автомобілі.