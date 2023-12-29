Росія завдала терористичний удар по Одесі: моторошні наслідки атаки

Російські окупанти вранці 29 грудня скоїли чергову масовану ракетну атаку. Зокрема, від терористичних дій ворога постраждала Одеса. Окупанти влучили у житлові будинки, де перебували дорослі й діти.

На жаль, ворог забрав життя двох людей. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття їхнім рідним.

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Окрім того, відомо про 15 постраждалих. Серед них – 2 дітей. Їм 6 та 8 років. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Наразі розбирають завали.

Що відбувається в Одесі після моторошного терористичного удару: дивіться відео



Окупанти атакували житлові будинки в Одесі / Пресслужба НГУ



Ворог прицільно б'є по цивільного населенню / Пресслужба НГУ



Військові та рятувальники продовжують розбирати завали / Пресслужба НГУ



Кадри моторошних руйнувань просто шокують / Пресслужба НГУ



Розбирати завали рятувальникам допомагають військові / Пресслужба НГУ

Масована ракетна атака 29 грудня 2023 – головне

Російські окупанти регулярно завдають терористичні удари по території України. Наймасованіша ракетна атака за останній час відбулася 29 грудня. Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи випустили по Україні приблизно 110 ракет. На щастя, більшість з них збили захисники українського неба.

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – повідомив, що окупанти застосували усе, окрім "Калібрів".