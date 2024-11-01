В Одесі після російського обстрілу пошкоджене кладовище

Внаслідок чергової атаки російських військ по Одесі постраждало Новоміське кладовище. Пошкоджено понад сотню могил.

Через нічну атаку росіян по Одещині 31 жовтня було пошкоджено територію Новоміського кладовища, також відомого як Таїровське кладовище. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

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Куди влучили російські ракети

Снаряди влучили в ділянки, де захоронення проводилися з кінця 1970-х до 2010-х років, що спричинило пошкодження великої кількості могил.

Зверніть увагу! За попередніми підрахунками, постраждали 114 місць поховання, а 19 із них були повністю зруйновані. Співробітники кладовища продовжують оглядати пошкоджені ділянки, щоб встановити точний обсяг руйнувань і визначити подальші кроки для відновлення постраждалих територій.

31 жовтня в Одесі пролунали вибухи через обстріл окупантами. Під ударом росіян опинилася ще й пожежна частина, обстріл призвів до поранення щонайменше двох рятувальників.

30 жовтня в Одесі та області також був масований ракетний обстріл, де росіяни випустили близько десяти ракет.