Росія атакувала Одесу ударними БпЛА: у місті є пошкодження та постраждалий

Росія продовжує атакувати мирні міста України. У ніч на 7 листопада під ударом в черговий раз опинилася Одеса.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Внаслідок атаки на Одесу є пошкодження та постраждалий.

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Які наслідки атаки на Одесу

Кіпер розповів, що у ніч на 7 листопада Росія атакувала Одесу ударними БпЛА. Внаслідок падіння уламків у Хаджибейському районі було пошкоджено фасад та скління 11-поверхового житлового будинку, 14 автомобілів та газопровід, на щастя, минулося без загоряння. Також постраждало скління двох п'ятиповерхівок, що розташовані поруч.

Наслідки атаки на Одесу / Фото місцевих телеграм-каналів

Звернень про відселення не надходило, потреби в пункті обігріву немає. На місці працюють усі відповідні служби. Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження – лікарі надали допомогу на місці,

– повідомив Кіпер.

П'ять осіб отримали допомогу від психологів ДСНС. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки російської атаки проти цивільного населення Одещини.

Зверніть увагу! На місці інциденту працює міський оперативний штаб, куди можна звернутися для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей, а також отримати консультацію щодо державної програми єВідновлення.