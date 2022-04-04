Удар по Одесі: знищені резервуари з пальним та пошкоджені господарські будівлі – деталі

3 квітня окупанти здійснили удар по об’єктах критичної інфраструктури Одеси. Внаслідок атаки в кількох районах міста виникло задимлення.

Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС. За фактом ракетного обстрілу розпочато розслідування.

Контекст Під прицілом – критична інфраструктура: у ЗСУ розповіли деталі ракетного обстрілу Одеси

Ще один злочин Росії

За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці Росії завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі. Повідомляється, що внаслідок удару:

знищено резервуари з пальним,

пошкоджено господарські будівлі,

пошкоджено газові комунікації.

Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури, які розташовувалися поруч.

Одну особу госпіталізували

Крім того, один громадянин госпіталізований до лікарні з пораненнями. Згідно із даними Офісу Генпрокурора, загиблих немає.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами Росії.

Нагадаємо, вночі 3 квітня, Одесу атакували з повітря. Частину ракет вдалося збити за допомогою засобів ППО.

Актуально – Ракетні обстріли можуть бути ще дуже довго: дивіться відео