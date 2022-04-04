Удар по Одесі: знищені резервуари з пальним та пошкоджені господарські будівлі – деталі
Джерело:Офіс генерального прокурора
3 квітня окупанти здійснили удар по об’єктах критичної інфраструктури Одеси. Внаслідок атаки в кількох районах міста виникло задимлення.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС. За фактом ракетного обстрілу розпочато розслідування.
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Ще один злочин Росії
За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці Росії завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі. Повідомляється, що внаслідок удару:
- знищено резервуари з пальним,
- пошкоджено господарські будівлі,
- пошкоджено газові комунікації.
Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури, які розташовувалися поруч.
Одну особу госпіталізували
Крім того, один громадянин госпіталізований до лікарні з пораненнями. Згідно із даними Офісу Генпрокурора, загиблих немає.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами Росії.
Нагадаємо, вночі 3 квітня, Одесу атакували з повітря. Частину ракет вдалося збити за допомогою засобів ППО.
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