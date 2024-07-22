Ворог завдав ракетного удару по Одещині: частково зруйновані підприємство, склади, авто

Російська армія не припиняє атакувати українські міста. Вдень 22 липня ворог завдав ракетного удару по Одещині.

Під прицілом окупантів знову опинилися цивільні об'єкти. В місцевій ОВА розповіли, які масштаби руйнувань.

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Росія атакувала Одещину

Вдень в понеділок, 22 липня, ворог завдав ракетного удару по Одеській області.

Олег Кіпер, голова місцевої ОВА, розповів про наслідки атаки російського війська.

Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі,

– повідомив він.

На щастя, обійшлося без людських жертв та травмувань.



Наслідки ракетного удару по Одещині 22 липня / Фото Одеської ОВА



Ворог завдав ракетного удару по Одеській області / Фото місцевої ОВА



Російські окупанти атакували ракетою Одеську область 22 липня / Фото місцевої ОВА