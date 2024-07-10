Думала, чи жива мама, – 16-річна Соломія, яку завалило уламками в "Охматдиті", згадала за атаку

Російська ракета Х-101 влучила у корпус дитячої лікарні "Охматдит". Відомо, що у тому корпусі була розташована реанімаційна, а також пацієнтам проводили діаліз.

На апараті для діалізу перебувала 16-річна Соломійка Феменюк, коли ворожий снаряд вдарив по лікарні. Відділення було повністю зруйнованим, а саму дівчинку засипало уламками. Врятована працівниками ДСНС, Соломія та її мама розповіли про перші хвилини атаки.

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"На дітей впала стеля"

За словами мами дівчинки, коли лікарі прийшли відключати дітей від апаратів, пролунав вибух. Одна лікарка загинула, інші були поранені. На дітей впала стеля. Вони не могли поворохнутися. Соломійка взагалі не ходить.

Солосія каже, що після влучання, вона думала про маму – чи вона жива. Також дівчинка розповідає, що не було чим дихати. Вона самотужки намагалася підняти уламки стелі, яка на неї упала, одна їй це не вдалося.

Матір дівчинки показує журналістам фото розтрощеного вікна відділення, де перебувала її донька. Зі сльозами жінка розповідає, що, коли побачила ті руїни, першою її думкою було, чи жива її дитина. Саму її завалило у підвалі.

Відомо, що на момент удару з Соломійкою перебувала Світлана Лук'янчук – 30-річна лікарка зі Львова, одна із двох жертв атаки на "Охматдит".

16-річна пацієнтка "Охматдиту" про атаку: дивіться відео