8 липня Росія влучила ракетою по корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. На момент удару у медзакладі проводилися операції.

Однією з пацієнток, яку оперували під час обстрілу, була 13-річна донька Лариси Волошиної. Дитина на момент вибуху перебувала під наркозом. Жінка в ефірі телемарафону розповіла подробиці тих жахливих перших хвилин після удару.

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"Купа диму і нічого не видно"

За словами пані Лариси, коли стався вибух, почало летіти скло, двері, все, що було розташовано на шостому поверсі.

Сама жінка якраз підійшла спитати у медперсоналу, чи все добре, бо їй здавалося, що операція її доньки триває занадто довго. І тут пролунав вибух.

Коли я підняла очі, то було дуже багато скла, на мені безпосередньо. І я побачила в тій стороні, де операційна – там купа диму і нічого не видно. Я побігла туди, побачила, що дитину якраз вивезли на каталці в коридор. І ще винесли одну дівчинку, якій розпочали операцію. Поклали моїй дитині на груди цю дівчинку і надавали кисень такою помпою, не знаю, як вона називається. Потім лікарі сказали, що дітей треба терміново спустити вниз,

– розповідає постраждала.

За її словам, лікарі по черзі несли дітей по склу, зносили їх на перший поверх.

Через хвилин 10 після удару пані Лариса разом із донькою перебували в кабінеті МРТ. Медики запевнили, що тут дуже товсті стіни і буде безпечніше для всіх.

Коли моя донька розплющила очі, то вона побачила, що я вся в крові. У мене рвані рани. І в ногах у неї лікарі дороблювали тій дівчинці операцію,

– розповідає жінка.

Постраждала каже, що очі 13-річної донечки були сповнені нелюдського страху. Вона не розуміла, де перебуває.

Вона сідає, бачить, що дитині роблять якусь маніпуляцію. Я їй розповідаю, кажу, не хвилюйся. Не рухай ногами, бо в ногах у тебе лежать діти, яких треба врятувати,

– пригадує пані Лариса.

Жінка відзначила роботу лікарів, які працювали дуже згуртовано, не звертаючи увагу на власні поранення.

Нагадаємо, що жертвами обстрілу Києва 8 липня стали понад 30 людей, зокрема дві людини загинули в "Охматдиті".