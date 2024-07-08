Під завалами "Охматдиту" в Києві можуть бути діти, – Кличко

Російська армія 8 липня ударила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За попередніми даними, під завалами можуть ще перебувати люди, в тому числі й діти.

Про це Віталій Кличко розповів у коментарі журналістам телеканалу "Київ". Мер міста наголосив, що на місцях влучання в "Охматдит" працюють всі необхідні служби, передає 24 Канал.

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Під завалами в "Охматдиті" можуть перебувати діти

Віталій Кличко розповів, що атаку, яку здійснив ворог 8 липня однією з наймасовіших атак для Києва.

По різних районах уже більш ніж 20 людей звернулися по допомогу. Вони госпіталізовані,

– наголосив мер міста.

Він також зазначив, що роботи на місцях влучання продовжуються. І зараз всі служби перебувають на місці, розбираємо завали.

"Молимося, щоб кількість загиблих і поранених була невеликою. Зараз зарано говорити про точну кількість (загиблих – 24 Канал), але вже до 10 осіб є. І ми не виключаємо, що велика кількість людей може перебувати під завалами (лікарні "Охматдит" – 24 Канал), в тому числі й діти", – зауважив міський голова столиці.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемаратону розповідав, що у підвалі "Охматдиту" від російських ракет могли ховатись медперсонал і маленькі пацієнти.

"Чекаємо зараз важку інженерну техніку: після розборів завалів вручну буде підіймати відповідні плити для того, щоб також подивитися й максимально все зробити, щоб врятувати людей", – сказав Клименко.

Варто зазначити, що в "Охматдиті" після російської атаки розпочали евакуацію пацієнтів у різні комунальні підприємства столиці. Наразі цей процес відбувається успішно, і вже госпіталізовано 5 осіб.

Окрім того, до лікарні приходять небайдужі кияни та волонтери, які допомагають розбирати завали на місці та деблокувати постраждалих зі зруйнованої будівлі.