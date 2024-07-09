Перейшли усі межі: у Путіна знову цинічно збрехали по удар по "Охматдиту"

Вчора, 8 липня, росіяни підступно вдарили по дитячій лікарні "Охматдит", що у Шевченківському районі столиці. Сьогодні російські пропагандисти обурили новими заявами про цей воєнний злочин окупаційної армії.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Чергові цинічні виправдання цього злочину проти цивільного населення пролунали з боку улюбленця російського диктатора – Дмітрія Пєскова, а також Марії Захарової.

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Пєсков збрехав щодо удару по "Охматдиту"

Російські пропагандисти вже цинічно стверджували, що "не цілилися" навмисно по лікарні "Охматдит" в Києві й нібито в цій атаці "винна сама Україна". Подібні твердження підтримав й лакей Путіна Дмітрій Пєсков та закликав орієнтуватися на офіційні повідомлення ворожого оборонного відомства.

Росія в ході спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах,

– збрехав він.

Осторонь не залишилася й пропагандистка Марія Захарова. Речниця міністерства закордонних справ країни-агресорки спустилася до абсурду та звинуватила у всьому "режим Зеленського", який нібито намагається використати трагедію для пропаганди. За її словами, це підтверджує його "нелюдську сутність".

Росіянка бреше, що начебто вже підтверджено, що у будову на території дитячої лікарні "Охматдит" нібито потрапила одна із ракет ЗРК NASAMS. На цьому Захарова не зупинилася, адже, як каже пропагандистка, поруч буцімто був завод "Артем", а неподалік розташовані будівлі Міноборони України та склади ЗСУ.

Зрозуміло, ніхто не сказав і про те, що б***ерівці свідомо розміщують системи ППО у житлових кварталах, прикриваючись мирними мешканцями як "живим щитом",

– заявила вона.

Втім, кожне вищезгадане слово російських пропагандистів це не більше ніж безглузді виправдання воєнного злочину та цинічна брехня. Вже доведено, що саме російська ракета Х-101 завдала удару по лікарні "Охматдит".

До того ж ЗМІ з посиланням на правоохоронців стверджують, що ворог програмував ціль саме на медичний заклад і розумів наслідки своїх дій. Цей медичний заклад навіть не є військовим госпіталем – це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, яка приймає до 18 тисяч дітей на рік.

Водночас окупанти визнають, що якби по лікарні було завдано цілеспрямованого ракетного удару, пошкодження "були б значно сильніші", що абсолютно не турбує пропагандистів.