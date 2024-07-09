Ракета Х-101, яка зруйнувала корпус "Охматдиту", влучила "в ту ціль, на яку була запрограмована"

Росія під час атаки 8 липня знищила два корпуси дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Пропаганди запевняли, що нібито це наслідки роботи української ППО, проте відео демонструють протилежне.

Поінформоване джерело в правоохоронних органах розповіло журналістам "Радіо Свобода", що російська ракета Х-101 вразила "саме ту ціль, на яку була запрограмована", пише 24 Канал.

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Що кажуть про атаку по "Охматдиту" правоохоронці

Фахівці розповіли журналістам, що на опублікованому відео видно ракету, яка за формою та пропорціями, тобто відношенням довжини корпусу до його ширини, повністю відповідає крилатій ракеті. Фахівці розповіли, що:

на це також однозначно вказує наявність двох крил , які розміщені в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101;

, які розміщені в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101; ззаду ракети є три рулі керування , що також характерно для ракети Х-101 (а у ракети "Калібр" та у всіх зенітних ракет рулів по чотири);

, що також характерно для ракети Х-101 (а у ракети "Калібр" та у всіх зенітних ракет рулів по чотири); перед рулями в нижній частині корпусу є двигун, який розміщений поза межами корпусу ракети знизу. Саме у Х-101 двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що це був цілеспрямований удар, спрямований на дітей.

Джерело видання у правоохоронних органах пояснює, що ціллю атаки була саме дитяча лікарня, адже перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки, що й видно на відео.

Як російська ракета атакувала "Охматдит"

Журналістам пояснили, що на кадрах немає задимлення чи горіння ракети, натомість вона рухається по запланованій траєкторії "гірки" перед ціллю.

...Що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована,

– наголосило джерело в правоохоронних органах.

Окрім того, фахівці заявили, що дані про використання Росією Х-101 "підтверджується даними з місця влучання".

Служба безпеки України наголосила, що на місці атаки вже знайшли:

уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером,

частину руля цієї ж ракети.

Уламки російської ракети біля дитячої лікарні / Фото СБУ

До речі, український офіцер у телеграм-каналі "Полковник ГШ" заявив, що з відео помітно – ракету не збили та навіть не підбила, адже на відео Х-101 перебуває на фінальному відрізку траєкторії, безпосередньо перед ударом заходить на визначену ціль під кутом 45 градусів.