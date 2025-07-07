Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на околиці Сум: частина міста без світла

Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, окупанти використали БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Наслідки удару по Сумщині

Григоров повідомив, що російські загарбники завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Він розповів про наслідки атаки.

Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу,

– пояснив очільник ОВА.

Також через російський удар частина споживачів електроенергії в Сумах залишилася без світла. Про це повідомили в Сумиобленерго, підкресливши, що енергетики роблять усе можливе, щоб світло перемогло.

Попередньо, атака ворога була здійснена з використанням ударного БпЛА. Григоров підкреслив, що внаслідок обстрілу пошкоджені приміщення. Наразі триває ліквідація наслідків.

Раніше росіяни вбили двох людей у Сумській області. Внаслідок влучання ворожого дрона в Хотинську громаду на Сумщині загинули двоє жителів – чоловіки 60 та 48 років. Вони зазнали смертельних осколкових поранень.

"Мої щирі співчуття родинам. Це ще один цинічний злочин проти мирного населення прикордонної Сумщини", – писав Григоров.