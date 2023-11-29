Внаслідок удару по окупантах в Ювілейному на Херсонщині постраждали зрадники України: хто вони

У середу, 29 листопада, стало відомо про удар по селу Ювілейне в Херсонській області. Там відбувалася нарада росіян.

Тепер стали відомі прізвища загиблих і поранених окупантів. Більшість із них приїхали з Росії, але щонайменше двоє є колаборантами.

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Хто загинув після удару по Ювілейному

Загинуло четверо "поліцейських", іще 17 поранено. Серед них і двоє колаборантів – це Жанна Хабірова та Микола Трубчанов. Лейтенант Хабірова закінчила Одеську юридичну академію, в окупантів була заступником "начальника відділу". Оперативник молодший лейтенант Микола Трубчанов закінчив Харківський університет внутрішніх справ.

Нагадуємо, що всіх колаборантів та зрадників України рано чи пізно наздожене розплата. Надсилайте додаткову інформацію на правах анонімності в телеграм-бот – @evocationinfobot. Усіх знайдемо!

– пишуть Evocation.info.

Де розташоване Ювілейне

Звідти відносно недалеко до Херсона. Між цим містом і власне Ювілейним розташований славетний національний парк "Олешківські піски".

Показуємо на карті України Ювілейне в Херсонській області

Що відомо про удар по Ювілейному