"Надзвичайно складна операція": як СОУ вдалось уразити російський "Іскандер"

Сили оборони України уразили у Брянській області ворожі установки ОТРК "Іскандер". Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, ще дві – з великою ймовірністю пошкоджені. ЗСУ відкрили нову сторінку в російсько-українському протистоянні.

Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, що це вдалося завдяки спроможності ЗСУ завдавати ударів по ворожих наземних ракетних комплексах, які створюють для України чимало проблем.

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Як ЗСУ послаблюють наступальний потенціал Росії

Війна постійно змінюється, трансформуються зразки озброєння, техніка, технології. Війна, зі слів Селезньова, як найсуворіший екзаменатор виявляє найефективніші практики, які дають Україні результат.

На озброєнні Росії є щонайменше 500 балістичних ракет, тобто виклик неабиякий. Якщо Україні вдасться надалі відпрацювати схему, яка була застосована на Брянщині, то у ворога, як зазначив військовий експерт, буде чимало клопоту.

Це надзвичайно складна операція за рівнем реалізації, адже спочатку треба було відстежити рух ракетних комплексів "Іскандер" до місць їх розгортання, зафіксувати геолокацію, після цього спрямувати українські ракети чи дрони,

– озвучив Селезньов.

Він заважив, що період на ухвалення рішення щодо такої атаки – дуже короткий, однак ЗСУ у взаємодії з СБУ ефективно відпрацювали по ворожій військовій цілі. Селезньов підкреслив, що українські сили для руйнації наступального потенціалу противника зробили вже чимало.

"Здійснили операцію "Павутина", де вдалося знищити левову частину стратегічної бомбардувальної авіації ворога; атаки по зосередженню російських кораблів; атаки на комплекси "Іскандер"; проводять постійні заходи, які спрямовані на послаблення ефективної діяльності російського ВПК", – зазначив Селезньов.

Перші результати від цього будуть помітні на полі бою. Зі слів військового експерта, останнім часом ворог дедалі менше застосовує на фронті бронетехніку, зокрема танки. Ймовірно, вони знищені ЗСУ або потребують тривалого ремонту, тому противник не має змоги активно її використовувати.

Натомість проводить "м'ясні" штурми, атаки за допомогою пристосованої автомобільної техніки, мотоциклів. Шансів на виживання у тих російських штурмовиків, які вирушають на поле бою на автівках чи мотоциклах, як підсумував військовий експерт, вкрай низькі.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що операція у Брянській області стала можливою завдяки ефективній дорозвідці та злагодженій роботі підрозділів ЗСУ та СБУ. Удар був завданий по району зосередження підрозділу ракетних військ Росії, який намагався атакувати ракетами українське місто, ймовірно, Київ.