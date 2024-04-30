Там є і спортивні об'єкти, де займаються діти, – Братчук про удар по "замку Гаррі Поттера"
Унаслідок ракетного удару по Одесі вчора ввечері загорівся палац студентів Одеської юридичної академії. У народі його називають "замок Гаррі Поттера". Це не просто "красивий об'єкт", на території палацу серед іншого розташовані й спортивні об'єкти, де зазвичай займаються діти.
Про це повідомив Сергій Братчук в етері телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, біля цієї локації зазвичай багато людей.
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"Ця будівля є своєрідним символом, картинкою – цікавим об'єктом міста. Він належить Юридичній академії. Локація відома не лише "замок Гарі Поттера", там розташовані спортивні об'єкти, де завжди займаються багато дітей", – зазначив Братчук.
На території палацу завжди багато людей
Він наголосив, що ворог теж це знав і розумів, а манера росіян незмінна – тероризм.
Мова про черговий терористичний акт з боку Росії. Вони прекрасно розуміли, що там є цивільні люди, може бути багато дітей. Розуміли, що там є спортивні майданчики, є стадіони, що там мирне життя, наскільки воно можливе у нашому фактично прифронтовому на сьогодні місту,
– наголосив Братчук.
За його словами, ворог продовжує удари цілеспрямовано по цивільних об'єктах.
Головне про удар по Одесі
- Станом на 30 квітня відомо уже про 5 загиблих унаслідок ракетної атаки ворога. 5-ю жертвою ворога став чоловік, йому було 64 роки. Він помер у лікарні.
- За даними ОВА, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 – у вкрай важкому, зокрема, і чотирирічна дівчинка.